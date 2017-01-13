中国债市动态：现券小幅震荡IRS收窄跌幅，金融数据强劲未有明显冲击

路透上海1月13日 - 中国银行间债市周五早盘现券窄幅震荡，IRS继昨日尾盘冲低后收窄跌幅，国债期货走弱。交易员表示，周四尾盘公布的金融数据亮丽，但市场因已有提前预期而未受明显冲击，对早间进出口数据反应也不大。资金宽松且春节前流动性预期好转继续支撑现券，不过外盘利好影响有所消退，多空因素交织下债市暂难觅趋势性机会。

上海一银行交易员表示，昨日尾盘金融数据公布以来，长端收益率总体窄幅波动，“数据出炉前已经有一波多头止盈，市场已经提前反应，现券就一会儿上一会儿下，但幅度都很小，到现在基本跟昨天持平。”

华南一银行交易员亦称，市场对12月信贷冲高已经有所预期，且短期资金延续泛滥态势，继续对现券提供支撑，相比数据出炉前，现券收益率反而略降1-2bp(基点)。

受居民房贷与企业中长期贷款回升支撑，中国去年12月新增人民币贷款远超预期。尽管去年末债市调整致债券融资减少，但人民币贷款及非标融资均处于高位，表内外共同扩张推动当月社会融资规模增量亦居高不下。

据数位银行人士周五透露，中国央行今日将续做到期的MLF（中期借贷便利），规模待定；今日有1,015亿元人民币MLF到期。 中国央行公开市场稍早进行700亿元人民币逆回购操作，本周净投放1,000亿元。

上述上海一银行交易员提到，昨日尾盘五年期IRS一度大跌逾10bp至3.56%，今日早盘在震荡反弹中收窄跌幅，目前报3.59%，仍在3.60%这一关键整数关口下方；年初以来资金面好于预期，而IRS与七天回购定盘利率的偏离较大，存在一定的修复压力。

他表示，昨日IRS向好可能是受“特朗普交易”消退带动，但周四隔夜美债收益率盘中从低点反弹，并未突破关键点位，外盘利好暂未持续，叠加金融数据强劲，因而小幅走弱。春节前可继续在数据公布窗口期及外盘情绪带动下寻求交易性机会，但从一级发行情况来看配置盘需求暂不强，趋势性机会有限。

美国公债收益率周四下滑，但120亿美元30年期公债标售需求疲弱，令美债市场升势降温，提振公债收益率从稍早触及的低点反弹。交易商缩减了对特朗普总统任期内通胀和政府借款的预期，拖累美债收益率稍早大跌。

中国海关总署周五公布，以美元计价12月出口 同比下降6.1%，进口CNIMP=ECI同比增长3.1%，路透调查预估中值分别为下降3.5%和增长2.7%。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.72%/3.7125%，上日尾盘为3.72%/3.70%。剩余期限近10年的国债160017券 最新报价3.23%/3.18%，上日尾盘在3.20%/3.1650%。