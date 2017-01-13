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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 12:51 BJT

路透基点：台湾耐斯广场寻求33.8亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾耐斯广
场正在寻求33.8亿台币(1.07亿美元)五年期贷款，用于帮助其收购耐斯王
子大饭店和一家购物商场。
    
    彰化银行担任牵头行兼簿记行。该贷款的利率为一年期邮局存款利率
加码159个基点。富邦人寿正在出售上述资产。
    
    银行承贷5亿台币或更多，可获得牵头行兼簿记行头衔，前端费为50
个基点；承贷4-4.99亿台币，或获副牵头行头衔，前端费为35个基点；承
贷3-3.99亿台币，可获参贷行头衔，前端费为25个基点。
    
    银行回复截止日期是2月10日。借款人以土地和建筑物作为抵押，其
母公司耐斯企业股份有限公司为担保人。(完)
    
  
 (编译 张涛；审校 张荻)
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