路透基点：台湾耐斯广场寻求33.8亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港1月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾耐斯广 场正在寻求33.8亿台币(1.07亿美元)五年期贷款，用于帮助其收购耐斯王 子大饭店和一家购物商场。 彰化银行担任牵头行兼簿记行。该贷款的利率为一年期邮局存款利率 加码159个基点。富邦人寿正在出售上述资产。 银行承贷5亿台币或更多，可获得牵头行兼簿记行头衔，前端费为50 个基点；承贷4-4.99亿台币，或获副牵头行头衔，前端费为35个基点；承 贷3-3.99亿台币，可获参贷行头衔，前端费为25个基点。 银行回复截止日期是2月10日。借款人以土地和建筑物作为抵押，其 母公司耐斯企业股份有限公司为担保人。(完) (编译 张涛；审校 张荻)