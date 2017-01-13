《全球汇市》美元兑日圆自五周低点小升，中国贸易数据影响甚微

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0615 1.0610 +0.05 +0.97 1.0513 美元/日圆 114.98 114.70 +0.24 -1.62 116.87 欧元/日圆 122.04 121.70 +0.28 -0.89 123.14 美元/瑞郎 1.0097 1.0107 -0.10 -0.80 1.0178 英镑/美元 1.2166 1.2161 +0.04 -1.38 1.2336 美元/加元 1.3155 1.3143 +0.09 -2.05 1.3430 美元/离岸人民币 6.8580 6.8583 -0.00 -1.64 6.9726 澳元/美元 0.7483 0.7482 +0.01 +3.71 0.7215 新西兰元/美元 0.7120 0.7095 +0.35 +2.58 0.6941 澳元/日圆 86.040 85.810 +0.27 +2.04 84.320 新西兰元/日圆 81.310 81.310 +0.00 +0.17 81.170 英镑/日圆 139.89 139.51 +0.27 -2.87 144.02 澳元/新西兰元 1.0508 1.0540 -0.30 +1.20 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 徐文焰/郑茵/汪红英/侯雪苹/张若琪/王兴亚/杜明霞)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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