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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 13:16 BJT

《全球汇市》美元兑日圆自五周低点小升，中国贸易数据影响甚微

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0615  1.0610  +0.05  +0.97  1.0513
    美元/日圆            114.98  114.70  +0.24  -1.62  116.87
    欧元/日圆         122.04  121.70  +0.28  -0.89  123.14
    美元/瑞郎            1.0097  1.0107  -0.10  -0.80  1.0178
    英镑/美元            1.2166  1.2161  +0.04  -1.38  1.2336
    美元/加元            1.3155  1.3143  +0.09  -2.05  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8580  6.8583  -0.00  -1.64  6.9726
    澳元/美元            0.7483  0.7482  +0.01  +3.71  0.7215
    新西兰元/美元        0.7120  0.7095  +0.35  +2.58  0.6941
    澳元/日圆         86.040  85.810  +0.27  +2.04  84.320
    新西兰元/日圆     81.310  81.310  +0.00  +0.17  81.170
    英镑/日圆         139.89  139.51  +0.27  -2.87  144.02
    澳元/新西兰元     1.0508  1.0540  -0.30  +1.20  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 徐文焰/郑茵/汪红英/侯雪苹/张若琪/王兴亚/杜明霞)
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