台湾股市：小幅收跌受台积电营收看淡拖累，临近春节下周料交投渐淡

路透台北1月13日 - 台湾股市周五小幅收跌，周线则收平盘附近。分析师表示，上日台 积电 对第一季营收展望不佳，拖累台股表现；由于时序即将进入农历春节长假， 下周料股市走势清淡，但仍将观察美国新任总统特朗普20日就职演说。 台湾加权股价指数 收跌0.33%，至9,378.83点；今日成交初值 为685. 95亿台币，上交易日修正后为778.44亿。 台新投顾协理黄文清表示，过往10年以来资料显示，封关前一周的台股涨跌互见，但封 关前一、二日的指数却有八成呈现上涨。可见封关前一周台股交投料陷入清淡，未有一定方 向，但封关前最后两日却可能有抱股过年的资金进场。 〞是不是要抱股过年，大家可能还是要再想一下。〞他说。 台湾今年农历春节假期为1月27日至2月1日。台股将在1月24日封关，1月25-26日仅进行 股款交割。 分析师认为，台积电展望不佳可能令外资对台股的看法相对保守，若是外资不进场，台 股推升动能不大，指数空间就不高。 台积电上日公布去年第四季净利年增37.6%至1,002亿台币，但今年首季营收看跌。 该股今日收跌1.63%，报181.5台币。 值得关注的是，台币近期走势偏强，若外资汇入强劲可能带动台股上涨。台币兑美元T WD=TP周五早盘续呈劲升走势，交易员称，受美元走弱、韩元等亚币走扬，及外资疯狂涌入 激励，早盘台币一度连续攻克31.700及31.600两道关卡。 本地时间13:37，亚洲主要股市大多下跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.19% 。