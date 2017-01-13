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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 14:03 BJT

《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月13日

路透上海1月13日 - 中国央行公开市场本周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确
，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出
台，仍属观望期。
                 
    以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -4,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/7-1/13           --       --         --      5,300    4,300       --        +1,000
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/6            --       --         --      1,500    7,450       --        -5,950
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
       
 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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