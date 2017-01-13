《2017年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月13日

路透上海1月13日 - 中国央行公开市场本周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确 ，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出 台，仍属观望期。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -4,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/7-1/13 -- -- -- 5,300 4,300 -- +1,000 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/6 -- -- -- 1,500 7,450 -- -5,950 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2016年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)