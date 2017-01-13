中国票据市场：转贴利率转升但成交不旺，长短期限价格倒挂

路透上海1月13日 - 在经历短暂下行后，中国票据市场本周转贴价格转升，大型及股份制银行收票不多，市场成交不算旺盛。价格方面，两至三个月左右跨越春节前后的票据，成交价明显高于六个月或一年期限，至年息4%附近。

交易员称，目前信贷规模方面暂时压力不大，但市场对更长期流动性预期比较谨慎，加之春节渐近，预计下周转贴利率仍有继续向上的可能。

华南一银行交易员透露，最新一年电票成交在年息3.5%左右，六个月左右期限介于3.6%-3.7%之间，但“成交都不多，收票的也是城商行等小行为主。”

他并称，感觉大行或股份制开年以来在信贷投放上力度有所增加，而且不少银行内部资金转移定价(FTP)较高，阻碍分支机构收票热情。相对而言，城商行等小机构因担忧贷款不良率而慎贷，只能暂时以票据业务代之，后续还需要再观望信贷和资金形势的变化。

与银行间市场主要质押回购的平稳走势不同，元旦后三个月、六个月和一年期shibor 升幅较前期明显扩大。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于2016年12月8日正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价