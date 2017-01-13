更新版 1-日本央行：家庭通胀预期触及四年低点--央行调查

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
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路透东京1月13日 - 一项日本央行的调查显示，10-12月日本家庭的信心下滑，通胀预期触及四年低点，凸显出消除根深蒂固的通缩思维充满挑战。
这一表现黯淡的数据暗示，对于日本央行的大规模货币刺激能否使该国通胀率升至2%的目标水平，日本家庭仍心存疑虑，这使日本央行仍面临采取更多措施来刺激增长的压力。
日本央行周五公布的季度调查显示，12月时预期未来一年物价将上涨的家庭所占比例为64.7%，低于9月的65.1%，并创下2012年12月以来最低水准。
该比率已连续第六个季度下滑，尽管为了提高公众对未来物价上升的预期，日本央行三年多来推出了大规模货币刺激措施。
周五公布的调查显示，在接受调查的家庭中，有77.6%预计通胀将在未来五年上升，低于9月时的80.1%。
衡量日本家庭对经济信心的另一项指数在12月为负24.8，9月为负23.1。
该指数是认为经济形势已好转家庭的占比减去认为形势已恶化家庭的占比。负值表示更多家庭认为经济形势已恶化。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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