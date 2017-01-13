更新版 1-日本央行：家庭通胀预期触及四年低点--央行调查

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路透东京1月13日 - 一项日本央行的调查显示，10-12月日本家庭的信心下滑，通胀预期触及四年低点，凸显出消除根深蒂固的通缩思维充满挑战。

这一表现黯淡的数据暗示，对于日本央行的大规模货币刺激能否使该国通胀率升至2%的目标水平，日本家庭仍心存疑虑，这使日本央行仍面临采取更多措施来刺激增长的压力。

日本央行周五公布的季度调查显示，12月时预期未来一年物价将上涨的家庭所占比例为64.7%，低于9月的65.1%，并创下2012年12月以来最低水准。

该比率已连续第六个季度下滑，尽管为了提高公众对未来物价上升的预期，日本央行三年多来推出了大规模货币刺激措施。

周五公布的调查显示，在接受调查的家庭中，有77.6%预计通胀将在未来五年上升，低于9月时的80.1%。

衡量日本家庭对经济信心的另一项指数在12月为负24.8，9月为负23.1。