离岸人民币：CNH流动性紧张忧虑再升，HIBOR明显回升汇率持稳

路透香港1月13日 - 受中国央行窗口指导消息影响，CNH流动性紧张忧虑再升，离岸人民币拆借利率周五明显回升，Hibor(香港银行同业拆息) 也同步上扬，汇率则较上日持稳。目前，CNH隔夜拆借利率 为3%/6%，较昨日大涨1.2个百分点。

汤森路透的报价数据并显示，HIBOR隔夜利率 报7.56667%，昨日则报2.68528%。

“周四下午CNH急升就是受这个消息影响，今天利率就明显上升了。”一位外资行的外汇交易员表示。

昨日午后，市场便传出中国央行近日再度对各家银行进行窗口指导，强调人民币跨境流入流出的收付比例不能超过1:1，即人民币的跨境流动不能出现负头寸，市场甚至传出有受罚银行的比例限定在1:0.8。

相关内容还包括：没有达到上述标准的银行，必须暂停办理居民端的跨境人民币支出业务，待分行收付比例压缩到位后，再另行通知。

交易员并指出，在监管的高压状态下，CNH空头再次平仓，令CNH兑美元的汇率走升。

昨日人民币兑美元即期 收盘后继续大涨并升破6.89元关口，香港离岸人民币 午后亦大涨升破6.85元关口。

交易员表示，“这两天，境内购汇量明显下降了。”

截目目前，银行间外汇市场的成交量仅为80亿美元；周四收盘时，全日成交为193亿美元，周三则为180亿美元。CNH报6.8631，CNY报6.9002。（完）