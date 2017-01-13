澳洲股市：追随美股收低，金融和材料类股拖累大盘

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
金融类股指数 下跌1.4%，令本周降幅达到1.3%。“四大银行”均下跌逾1%。其中澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 下跌1.6%并触及两周最低。
基本材料类股也下滑，未受到基本金属和铁矿石价格上涨的提振。力拓 和Fortescue Metals 分别下跌1.2%和2.2%。必和必拓 下跌0.1%。
在油价上涨的带动下，Origin Energy 和AGL Energy 分别上涨3.2%和0.2%。
能源类股指数今日收高0.4%，本周则上涨1.8%，创下11月末以来最佳单周表现。(完)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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