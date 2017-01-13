澳洲股市：追随美股收低，金融和材料类股拖累大盘

金融类股指数 下跌1.4%，令本周降幅达到1.3%。“四大银行”均下跌逾1%。其中澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 下跌1.6%并触及两周最低。

基本材料类股也下滑，未受到基本金属和铁矿石价格上涨的提振。力拓 和Fortescue Metals 分别下跌1.2%和2.2%。必和必拓 下跌0.1%。

在油价上涨的带动下，Origin Energy 和AGL Energy 分别上涨3.2%和0.2%。