全球金市：现货金由七周高位回落，因美元走强及遭遇技术性修正

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
他补充说，金价可能跌向每盎司1,170美元，然后或许会攀升到1,210美元上方，不过在美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议前，金价可能再度下滑。
路透技术分析师王涛称，现货金在每盎司1,205-1,210面临强劲阻力，可能回落跌向支撑位1,172美元。
美元指数 升0.1%至101.440。
美联储主席叶伦在为教师准备的演讲稿中，未评论美国经济前景及货币政策。
美联储官员周四谨慎表示，即将上任的特朗普政府所提出的扩大财政支出及减税计划可能在短期内提振经济，但他们或许不得不应对更长期的通胀和债务问题。
其它贵金属方面，现货银 跌0.3%至16.65美元，上日曾触及近一个月高点16.92美元。
铂金 跌0.3%至969.25美元，上日曾触及两个月高点990.10美元。
钯金 跌0.7%至751.58美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/侯雪苹；审校 张若琪/于春红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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