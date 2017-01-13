全球金市：现货金由七周高位回落，因美元走强及遭遇技术性修正

他补充说，金价可能跌向每盎司1,170美元，然后或许会攀升到1,210美元上方，不过在美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议前，金价可能再度下滑。

路透技术分析师王涛称，现货金在每盎司1,205-1,210面临强劲阻力，可能回落跌向支撑位1,172美元。

美元指数 升0.1%至101.440。

美联储主席叶伦在为教师准备的演讲稿中，未评论美国经济前景及货币政策。

美联储官员周四谨慎表示，即将上任的特朗普政府所提出的扩大财政支出及减税计划可能在短期内提振经济，但他们或许不得不应对更长期的通胀和债务问题。

其它贵金属方面，现货银 跌0.3%至16.65美元，上日曾触及近一个月高点16.92美元。

铂金 跌0.3%至969.25美元，上日曾触及两个月高点990.10美元。

钯金 跌0.7%至751.58美元。(完)

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