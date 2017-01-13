国际油市：油价小升，因中国原油进口量创纪录高位以及沙特减产

但中国上月精炼油品出口同比跳增近25%至纪录水准535万吨，远超之前在11月创下的纪录485万吨，表明炼厂产出过多，即便燃料消耗较多的中国也难以消化。

供应方面，沙特称其产出已降至每日不到1,000万桶，相当于2015年初的水准，这番言论提振油市。这也意味着沙特的减产量大过于去年底减产协议同意的48.6万桶/日。

但在1月前两周，尚无确凿证据说明出口下降。

法国巴黎银行表示，“油价的走向主要取决于产油国对2016年减产协议的遵守情况。”

该行预期2017年美国原油均价为每桶56美元，较先前预测高出7美元；布兰特原油均价料为58美元，较先前预测高出8美元。

即便OPEC履行协议减产，但交易员们称，美国页岩油产量上升以及OPEC成员国尼日利亚和利比亚供应增加，可能会抵消减产的提振效应。(完)

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