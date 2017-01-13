国际油市：油价小升，因中国原油进口量创纪录高位以及沙特减产

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
但中国上月精炼油品出口同比跳增近25%至纪录水准535万吨，远超之前在11月创下的纪录485万吨，表明炼厂产出过多，即便燃料消耗较多的中国也难以消化。
供应方面，沙特称其产出已降至每日不到1,000万桶，相当于2015年初的水准，这番言论提振油市。这也意味着沙特的减产量大过于去年底减产协议同意的48.6万桶/日。
但在1月前两周，尚无确凿证据说明出口下降。
法国巴黎银行表示，“油价的走向主要取决于产油国对2016年减产协议的遵守情况。”
该行预期2017年美国原油均价为每桶56美元，较先前预测高出7美元；布兰特原油均价料为58美元，较先前预测高出8美元。
即便OPEC履行协议减产，但交易员们称，美国页岩油产量上升以及OPEC成员国尼日利亚和利比亚供应增加，可能会抵消减产的提振效应。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/李爽 审校 高琦/艾茂林)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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