《汇市简讯》欧洲盘初：中国数据凸显出贸易面临的风险

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
0637 GMT
* 美元兑日圆涨0.09%，澳元兑美元涨0.15%，新西兰元兑美元涨0.25%，英镑兑美元跌0.12%
* 美元兑韩元跌0.84%，美元兑离岸人民币跌0.14%，美元兑人民币涨0.02%，美元对印度卢比涨0.22%
* 日经指数涨0.8%，沪综指跌0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.11%，美国原油期货涨0.02%，美国10年期公债收益率报2.37%
* 中国出口录得自全球金融危机以来的最大降幅，同美国的贸易战担忧阴霾笼罩
* 美联储官员认为特朗普政策对经济有短期提振，但风险随之而来
* 图表：tmsnrt.rs/2eaw4hx (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 于春红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选