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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 15:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国数据凸显出贸易面临的风险

0637 GMT

* 美元兑日圆涨0.09%，澳元兑美元涨0.15%，新西兰元兑美元涨0.25%，英镑兑美元跌0.12%

* 美元兑韩元跌0.84%，美元兑离岸人民币跌0.14%，美元兑人民币涨0.02%，美元对印度卢比涨0.22%

* 日经指数涨0.8%，沪综指跌0.35%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.11%，美国原油期货涨0.02%，美国10年期公债收益率报2.37%

* 中国出口录得自全球金融危机以来的最大降幅，同美国的贸易战担忧阴霾笼罩

* 美联储官员认为特朗普政策对经济有短期提振，但风险随之而来

* 图表：tmsnrt.rs/2eaw4hx (完)

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