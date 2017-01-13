人民币衍生品：境内美元掉期曲线趋缓，离岸掉期下移但后半周流动性又紧

路透北京1月13日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 本周趋于平坦，短端略上长端震荡下行。交易员称，境内美元流动性较为宽松，客盘和自营盘都有建远期头寸的动力，支撑掉期上行；但周初部分止盈盘获利了结，致一年期掉期点 下行，周五则有买盘小幅拉升。

离岸人民币流动性较上周松动，离岸掉期曲线明显下移。但周四午后受央行窗口指导消息影响，CNH流动性紧张忧虑再升，一日期掉期点 飙升至逾80点，带动其它期限亦纷纷走升，离岸人民币 亦大涨；周五离岸一日期掉期回落，但其它期限继续走升。

昨日午后，市场便传出中国央行近日再度对各家银行进行窗口指导，强调人民币跨境流入流出的收付比例不能超过1:1，即人民币的跨境流动不能出现负头寸。 [但今日外管局称，所谓“外汇管制”消息不实；外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，严厉打击外汇市场违规违法行为。

“昨天下午境外TN（一日期掉期点）飞了就是受这个消息影响，其它期限也就跟着上。”一外资行交易员称。

而离岸人民币流动性在后半周收紧，周五HIBOR隔夜利率 由上日的2.68528%大涨488个基点至7.56667%。汤森路透综合报价显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周五盘中一度大涨1,155个基点至11.855%，CNH银行间隔夜拆借 周五盘中一度大涨520个基点至7.00%。

亦有外资行交易员表示，境内最近美元特别多，外币拆借需求都能得到满足。境内掉期前两天有获利了结，长端下行；今天又有买盘建仓，推升一年期掉期。

北京时间16:54，境内美元/人民币一周期掉期 报26点，一个月期 报135点，一年期 报768点，较上周五分别涨18.18%、涨28.57%和跌9.65%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.500/4.800，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.150/4.550，较上周五小跌。

尽管中国央行公开市场周五转为单日净回笼，但银行间市场流动性几乎未受影响；央行今日将续做MLF的消息令市场对春节前资金预期依旧稳定，跨节资金价格亦变动不大。