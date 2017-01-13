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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 15:35 BJT

台湾债市：指标五年券106/2殖利率微收扬，交投观望下周标售变数厘清

* 五年券106/2殖利率微收扬
    * 交投观望下周三标售变数厘清
    * 106/2殖利率下周主要区间料在0.78-0.85%

    路透台北1月13日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周五微收扬。交易员表示，
尽管外资汇入让年前资金更加宽裕，带动短券端交投较热，但因五年新券106/2下周三标售变数将至，料该券
殖利率续在现有低档区间狭幅整理。
    
    他们指出，全球聚焦美国新总统特朗普下周五即将就任，台债仍料随美债起伏，且随着农历春节前最后交
易日(24日)逼近，抱债过年的意愿备受考验，而106/2下周三标售完，仅剩四个交易日就封关，料市场下标利
率不致太低。
    
    〞第一季操作比较保守，川普(特朗普)都快就任了，小心为宜。〞一大型银行交易员说。 
    
    他们也称，至周四106/2期公债空单量持续缓步垫高至96.5亿台币，已超过该券总发行量250亿台币三分之
一水位，但因该券下周三标售在即并未造成恐慌，市场预期追价竞标的意愿并不强，初估标售利率在0.80-0.8
5%。
    
    交易员认为，目前多空消息夹杂，尽管外资汇入让年前资金更加宽裕，带动短券端交投较热，但10年券交
投冷清，且年后将有10年新券于2月7日展开发行前交易，持续做多恐怕有点难度。
    
    交易员预估下周106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.78-0.85%。
    
    美国公债收益率周四下滑，但120亿美元30年期公债标售需求疲弱，令美债市场升势降温，提振公债收益
率从稍早触及的低点反弹。10年期美债 收益率较周三尾盘下跌1个点，报2.356%。 
      收盘价                  涨跌幅     报价(%)             区间(%)      成交值
  年    期别                  (基点)                                    (亿台币)
  期                                                                  
   5   106/2                   +0.50      0.8100      0.8065-0.8230%       156.5
   
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 30  105/10                 没有成
                                交
 20   105/9                 没有成
                                交
 10  105/11                 没有成
                                交
  5  105/13                 没有成
                                交
  3   105/1                 没有成
                                交
  2   106/1                 没有成
                                交
 (完) 

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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