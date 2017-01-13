台湾债市：指标五年券106/2殖利率微收扬，交投观望下周标售变数厘清

* 五年券106/2殖利率微收扬 * 交投观望下周三标售变数厘清 * 106/2殖利率下周主要区间料在0.78-0.85% 路透台北1月13日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周五微收扬。交易员表示， 尽管外资汇入让年前资金更加宽裕，带动短券端交投较热，但因五年新券106/2下周三标售变数将至，料该券 殖利率续在现有低档区间狭幅整理。 他们指出，全球聚焦美国新总统特朗普下周五即将就任，台债仍料随美债起伏，且随着农历春节前最后交 易日(24日)逼近，抱债过年的意愿备受考验，而106/2下周三标售完，仅剩四个交易日就封关，料市场下标利 率不致太低。 〞第一季操作比较保守，川普(特朗普)都快就任了，小心为宜。〞一大型银行交易员说。 他们也称，至周四106/2期公债空单量持续缓步垫高至96.5亿台币，已超过该券总发行量250亿台币三分之 一水位，但因该券下周三标售在即并未造成恐慌，市场预期追价竞标的意愿并不强，初估标售利率在0.80-0.8 5%。 交易员认为，目前多空消息夹杂，尽管外资汇入让年前资金更加宽裕，带动短券端交投较热，但10年券交 投冷清，且年后将有10年新券于2月7日展开发行前交易，持续做多恐怕有点难度。 交易员预估下周106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.78-0.85%。 美国公债收益率周四下滑，但120亿美元30年期公债标售需求疲弱，令美债市场升势降温，提振公债收益 率从稍早触及的低点反弹。10年期美债 收益率较周三尾盘下跌1个点，报2.356%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 +0.50 0.8100 0.8065-0.8230% 156.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 没有成 交 5 105/13 没有成 交 3 105/1 没有成 交 2 106/1 没有成 交 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)