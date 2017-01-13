表格：外资在韩国股市卖超1,085亿韩元，结束连续12个交易日的买超

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透首尔1月13日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0729GMT，外资在韩国股市卖超1,0 85亿韩元。之前外资已连续12天买超韩股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1月13日 *-108.5 162.0 -58.4 ^1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430.0 1 月10日 99.6 -249.8 128.6 1 月 9日 254.4 -457.4 193.4 1 月 6日 171.3 -136.5 -28.8 1 月 5日 84.1 -164.8 65.5 1 月 4日 214.2 -358.3 127.2 1 月 3日 171.1 -175.0 -11.2 1 月 2日 27.4 -84.7 38.6 12月29日 128.6 -296.6 155.9 12月28日 126.8 -414.8 281.0 12月27日 93.4 173.6 -258.8 12月26日 -31.2 125.3 -87.9 12月23日 -100.5 228.3 -125.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,430.5 -1,529.9 -7.2 ---------------------------------------------------- 今年以来 1,430.5 -1,529.9 -7.2 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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