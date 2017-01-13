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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 17:26 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减205亿台币，上周则净减411.9亿

路透台北1月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减205亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆(
万亿)2,356.10亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减411.9亿台币。
                               
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
     1/9        5,133.00                5,134.50           +1.5
    1/10        2,487.50                2,487.50              0
    1/11        3,615.00                3,608.00             -7
    1/12        3,079.00                2,879.00           -200
    1/13        1,470.00                1,470.50           +0.5
 总计          15,784.50               15,579.50           -205
   
 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
     1/9              12                       8
    1/10             109                       8
    1/11              47                       8
    1/12              31                       8
    1/13              34                       8
 总计                233                      40
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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