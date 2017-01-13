《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减205亿台币，上周则净减411.9亿

路透台北1月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减205亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆( 万亿)2,356.10亿台币。上周央行定存单发行余额则为净减411.9亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 1/9 5,133.00 5,134.50 +1.5 1/10 2,487.50 2,487.50 0 1/11 3,615.00 3,608.00 -7 1/12 3,079.00 2,879.00 -200 1/13 1,470.00 1,470.50 +0.5 总计 15,784.50 15,579.50 -205 日期 91天期发行量( 182天期发行量(亿) 亿) 1/9 12 8 1/10 109 8 1/11 47 8 1/12 31 8 1/13 34 8 总计 233 40 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)