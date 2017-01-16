重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月9日-13日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：着力防范化解各种风险，促进经济平稳健康发展--政治局

中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

--中国数据：去年末外储创近六年新低全年降幅缩至近一成，主因维稳汇率

中国央行公布数据显示，2016年末中国外汇储备降至3.01万亿美元的近六年新低，全年减少3,198亿美元，但降幅9.6%较上年的13%收窄。国家外汇管理局对此解释称，央行稳定人民币汇率是外储规模下降的主要原因；分析师则预计1月外储将继续走低。

--《焦点》中国12月新增信贷远超预期，融资需求回升货币政策料持稳

受居民房贷与企业中长期贷款回升支撑，中国去年12月新增人民币贷款远超预期。尽管去年末债市调整致债券融资减少，但人民币贷款及非标融资均处于高位，表内外共同扩张推动当月社会融资规模增量亦居高不下。

--中国数据：2016年CPI温和收官PPI攀升，未来涨势渐缓政策重在抑泡沫

中国12月CPI保持温和上升态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀压力。

--中国数据：2016年外贸负增长收官一季度料向好，仍需应对逆全球化之势

中国2016年12月出口跌幅超预期，进口表现较好，但全年两者均告负，显示在全球经济整体放缓，贸易保护主义重新抬头情况下，中国外贸难有亮丽表现，三驾马车之一已跛足，难以拉动经济增长。

--中国经济：去年GDP料增6.7%左右，供给侧结构改革初见成效--发改委

中国国家发改委主任徐绍史表示，中国2016年GDP增速预计可以在6.7%左右，GDP总量突破70万亿元人民币，增量大约5万亿元；供给侧结构改革初见成效，今年中国有信心有能力保持经济平稳运行。

--中国经济：要把经济运行保持在就业和物价的合理区间--发改委副主任

中国国家发改委副主任宁吉喆指出，要把经济运行保持在合理区间，合理区间的下限要看就业、上限要看物价。今年贯彻好稳中求进的总基调具有特别重要的意义，但要在稳的前提下在关键领域有所进取。

--中国贸易：今年外贸形势依然复杂严峻，下行压力加大--商务部

中国商务部表示，今年中国外贸形势依然复杂严峻，外贸下行压力加大，正千方百计稳增长，抓好相关政策措施落实，继续实施积极的进口政策，努力实现外贸继续回稳向好。

--中国经济：去年核准固定资产投资项目227个，总投资17,044亿元--发改委

国家发改委政研室副主任、新闻发言人赵辰昕称，2016年全年共审批核准固定资产投资项目227个，总投资17,044亿元人民币；12月共审批核准固定资产投资项目23个，总投资1,840亿元。

--中国政策：创新国有资产配置方式，研究国家持股金融机构合理比例--国务院

中国国务院发布指导意见称，要创新国有资产配置方式。对经营性国有资产，要建立动态调整机制。完善国有资本退出机制，研究国家持股金融机构的合理比例，对系统重要性金融机构保持控制力，对其他机构按照市场化原则优化股权结构。

--中国经济：GDP核算由初核、初实和终核调为初核和终核两步--国家统计局

中国国家统计局公告，决定对现行的国内生产总值(GDP)核算和数据发布制度进行精简改革，由目前初步核算、初步核实和最终核实三个步骤调整为初步核算和最终核实两个步骤，并按规定发布。

--中国房地产：库存压力大三四线城市要减少、暂停住宅用地供应--国土部

中国国土资源部表示，要加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性土地制度，促进房地产市场平稳健康发展，对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。

【金融】

--中国金融：严控不良贷款风险，开展监管套利等“三套利”专项治理--银监会

虽然中国“四大行债转股项目全面暂停”的传言被发改委否认，但银行在债转股过程中采取的“明股实债”操作模式已然被推上风口浪尖，凸显以债权投资为核心优势的银行在债转股操作中面临窘境。

--中国保险：去年全国保费收入3.1万亿元，今年将从严从实加强监管--保监会

中国保监会主席项俊波表示，全国保费收入从2011年的1.4万亿元人民币增长到2016年的3.1万亿元，年均增长16.8%；行业净资产从2011年的5,566亿元增加到2016年11月底的1.76万亿元。

--中国金融：资管产品的增值税今年7月1日前未纳税的不再缴纳--财政部

针对去年底发布的资管产品征收增值税政策，中国财政部再发布一个补丁政策，明确对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

--中国金融：监管部门酝酿比特币第三方托管，加强交易监管--报载

中国证券报报导，继约谈国内三大比特币交易平台负责人后，监管部门近期将继续约见业内人士，讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易安全。在近期比特币行情剧烈调整时，部分交易平台无法登录，导致投资者蒙受较大损失，监管部门已注意到这些状况。

--中国经济：将筛选一批符合条件PPP项目发行资产证券化产品--发改委

中国国家发展和改革委员会表示，将与证监会共同开展PPP（政府和社会资本合作）项目资产证券化培训，并筛选一批符合条件的PPP项目，尽快发行PPP项目资产证券化产品。

--中国金融：广西将400亿基本养老保险基金委托全国社保基金统一投资运营

据中国人力资源和社会保障部网站，近日广西已与全国社会保障基金理事会签定基本养老保险基金委托投资合同，在去年底和今年分别完成300亿元人民币和100亿元的委托投资资金归集和移交，以保底收益方式，由社保基金理事会实行集中运营、市场化投资运作。

--中国金融：东方资产管理公司拟进行上市前融资，筹集约15亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR报导称，中国国有金融资产管理公司--东方资产管理公司计划进行上市前融资，筹集约15亿美元。

【固定收益】

--《分析》28天逆回购挑大梁维稳节前资金面，中国货币政策仍处观望期

中国央行公开市场本周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。

--中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN1付息存在不确定性

此前已连续违约的中国东北特殊钢集团公告称，其2013年第一期中期票据--13东特钢MTN1应于周日（1月15日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，目前正在开展重整工作，本期债券利息偿付存在不确定性。

--中国信用债：大连机床16大机床SCP002交叉违约，因新增银行承兑汇票垫款

中国大连机床集团再陷债券违约风波，该公司公告称，大连机床及其下属子公司银行承兑汇票新增垫款累计已超过1亿元人民币，并在发生新增垫款之后的10个工作日宽限期内未采取措施予以纠正完毕，从而导致超短融16大机床SCP002构成交叉违约。

【外汇】

--中国外汇：外管局称未对汇兑和跨境收付采取新管制措施

中国国家外汇管理局上海市分局称，外汇管理部门积极支持贸易投资便利化，未对汇兑和跨境收付采取新的管制措施，但要求各商业银行办理外汇业务应加强真实性合规性审核，引导市场主体合理使用资金。

--人民币汇率：基本面因素将进一步夯实，有条件保持基本稳定--中国货币网

中国货币网刊载特约评论员文章称，随着中国金融市场对外开放的推进及各项改革的持续深化，人民币汇率的基本面因素将进一步被夯实，人民币汇率在弹性增强的同时，将更加有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。

--人民币汇率：贬值不超过25%是底线，资本外流压力会继续--社科院专家

中国社科院学部委员余永定称，中国资本外流和人民币贬值压力会继续存在，这种压力到底会持续多久，现在还很难判断；但贬值的幅度不是没有边际，而是有一个底线，不能让汇率贬值超过25%。

【证券/行业】

--汽车产业：中国2016年汽车销量同比大增13.7%--中国汽车工业协会

中国汽车工业协会公布，中国2016年汽车销量跳增13.7%，较上年4.7%的增幅大大加速，得益于针对小排量汽车的减税措施。

--中国证券：四大领域组合招标程序启动，养老金最快有望春节前入市--报载

上海证券报报导，全国社保基金理事会于今年1月初正式启动了组合招标程序，按照权益、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行现场评议以审核其产品管理资格。目前部分方向的组合招标已接近完成。

--企业并购：中信与凯雷斥资近21亿美元收购麦当劳中港业务控制权

中国大型综合企业--中信股份宣布，与凯雷和中信资本将共同收购麦当劳中国大陆和香港业务控制权益，作价高至20.8亿美元(约161.41亿港元)。收购完成后，中信股份和中信资本合共持有麦当劳中国52%股权。

--企业并购：中国化工和先正达向欧盟提出小幅让步--消息人士

消息人士对路透表示，中国化工集团公司和瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)已向欧盟反垄断监管机构提出小幅让步，以解决围绕其430亿美元并购案的疑虑。

--中港个股：国企结构调整基金A股首单投向中国中冶，入股金额近亿元

中国冶金科工股份有限公司公告称，公司日前完成非公开发行A股，其中中国国有企业结构调整基金股份有限公司认购约2,476万股，总金额约为9,558万元人民币；此亦为国企结构调整基金投向A股的首单。

--《独家新闻》阿里巴巴不在参股台湾基金所投资的台企占董事席--消息

阿里巴巴在台湾入股的一支规模4,500万美元的基金正在等待监管审批。据直接知情的一位消息人士透露，阿里巴巴已向台湾政府承诺，不会在该基金所投资的台湾当地企业中占据董事会席位。

--中港个股：南方航空称南航集团今年将推动混改，但尚未制定具体方案

针对南航集团混合所有制改革的有关媒体报道，中国南方航空公告称，控股股东南航集团一直在积极探索混合所有制改革，在2017年初工作会上进一步提出推动混改；但目前并未制定具体方案，有关混改仅限于南航集团层面，未涉及上市公司。

--中国证券:瑞银正筹划增持中国合资券商的股权,尚需证监会批准--高层

瑞银集团中国区负责人及总裁钱于军证实，瑞银正筹划增加其在合资券商--瑞银证券持股比例，该计划需要获得中国证监会的批准。据消息人士稍早透露，摩根士丹利和瑞银均有意将其在中国合资券商的持股提高至49%。

--德国证券：中欧所正研究今年推出D股，优先欢迎中国A股蓝筹企业

中德合资的欧洲中欧国际交易所正研究今年推出D股，即注册在中国境内的股份有限公司在德国法兰克福发行上市股票。中欧所将优先欢迎境内A股蓝筹上市公司，尤其是制造业及具有明确国际化战略的企业发行D股。

--游戏产业：中国方面出于安全考虑，暂不受理审批精灵宝可梦Go等此类型游戏

任天堂热门手游“精灵宝可梦Go(Pokemon Go)”及其它增强现实技术(AR)的游戏不太可能在短时间内登陆中国市场。

--中国企业：小米计划2017年销售额破千亿元人民币，称2016年“补课元年”