金属期市：伦敦期铜持稳，本周有望创七周来最大涨幅

0727 GMT，伦敦期铜 持平在每吨5,840美元，稍早曾攀升并接近昨日创下的一个月高位5,884美元，该水准为12月12日以来最高。

官方数据显示，中国12月铜进口较前月增加近30%，达到49万吨。

上海期铜 收涨0.9%，报每吨47,400元人民币。

印尼周四放宽金属矿石的出口禁令，允许镍矿石和铝土矿等精矿出口。

Argonaut Securities指出，镍矿石出口的增加料打压全球镍价。不过，一位交易员认为，伦敦期镍价格的持续下滑，将为中国交易商进口镍打开窗口，从而抵消跌幅。

其它基本金属方面，伦敦期铅料将录得7%的周线涨幅，期锌和期铝周线料上升4%左右。

一位交易员称，有关中国将在北半球冬季关闭一些冶炼厂的预期，支撑了铝价格。

上海期铝 周五上涨2.5%。（完）

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