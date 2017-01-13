金属期市：伦敦期铜持稳，本周有望创七周来最大涨幅

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
0727 GMT，伦敦期铜 持平在每吨5,840美元，稍早曾攀升并接近昨日创下的一个月高位5,884美元，该水准为12月12日以来最高。
官方数据显示，中国12月铜进口较前月增加近30%，达到49万吨。
上海期铜 收涨0.9%，报每吨47,400元人民币。
印尼周四放宽金属矿石的出口禁令，允许镍矿石和铝土矿等精矿出口。
Argonaut Securities指出，镍矿石出口的增加料打压全球镍价。不过，一位交易员认为，伦敦期镍价格的持续下滑，将为中国交易商进口镍打开窗口，从而抵消跌幅。
其它基本金属方面，伦敦期铅料将录得7%的周线涨幅，期锌和期铝周线料上升4%左右。
一位交易员称，有关中国将在北半球冬季关闭一些冶炼厂的预期，支撑了铝价格。
上海期铝 周五上涨2.5%。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/高琦 审校 刘秀红)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选