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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月13日

路透1月13日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:16时，1港元=0.88913人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为21.25%，高于上交易日收盘的20.74%。
    
  公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元)  H股价格(港元   A/H股比价
                                                           )        
 工商银行                                       4.49          4.77         1.06
 建设银行                                       5.54          5.87         1.06
 中国银行                                       3.46          3.54         1.10
 农业银行                                       3.12          3.26         1.08
 招商银行                                      18.22         19.20         1.07
 中信银行                                       6.77          5.16         1.48
 交通银行                                       5.84          5.79         1.13
 民生银行                                       9.08          8.59         1.19
 中国人寿                                      25.70         21.55         1.34
 中国平安                                      35.56         40.45         0.99
 中国太保                                      28.12         28.05         1.13
 中信证券                                      16.21         16.28         1.12
 新华人寿                                      45.01         38.30         1.32
 海通证券                                      16.30         14.14         1.30
 华能国际                                       7.23          5.08         1.60
 大唐发电                                       3.86          2.03         2.14
 华电国际                                       5.02          3.36         1.68
 中煤能源                                       5.72          3.94         1.63
 中国神华                                      16.60         16.38         1.14
 中国石油                                       8.39          6.28         1.50
 兖州煤业                                      10.56          5.71         2.08
 中国石化                                       5.89          6.09         1.09
 上海石化                                       6.68          4.65         1.62
 中海油服                                      13.01          7.61         1.92
 仪征化纤                                       4.12          1.54         3.01
 中国铝业                                       4.47          3.41         1.47
 江西铜业                                      17.55         11.76         1.68
 洛阳钼业                                       3.92          1.98         2.23
 紫金矿业                                       3.41          2.62         1.46
 马钢股份                                       2.95          2.57         1.29
 鞍钢股份                                       5.46          5.35         1.15
 重庆钢铁                                       2.52          2.19         1.29
 海螺水泥                                      17.87         22.90         0.88
 洛阳玻璃                                      25.61          5.22         5.52
 京城机电                                      10.73          3.65         3.31
 中联重科                                       4.52          3.64         1.40
 金隅股份                                       4.24          2.77         1.72
 中国国航                                       7.41          5.21         1.60
 东方航空                                       6.92          3.72         2.09
 南方航空                                       7.25          4.31         1.89
 中国远洋                                       5.33          2.79         2.15
 中海集运                                       4.03          1.64         2.76
 中集集团                                      15.24         11.60         1.48
 中海发展                                       6.95          4.30         1.82
 宁沪高速                                       8.78          9.81         1.01
 深高速                                         8.49          6.65         1.44
 成渝高速                                       5.02          2.99         1.89
 皖通高速                                      13.81          6.02         2.58
 广深铁路                                       5.53          4.91         1.27
 中国南车                                       9.90          7.25         1.54
 中国交建                                      15.43          9.15         1.90
 中国铁建                                      11.75         10.46         1.26
 中国中铁                                       8.96          6.63         1.52
 长城汽车                                      10.93          7.98         1.54
 比亚迪                                        48.91         44.00         1.25
 广汽集团                                      24.33         10.30         2.66
 青岛啤酒                                      29.84         29.00         1.16
 白云山                                        23.91         19.04         1.41
 新华制药                                      12.65          5.66         2.51
 海信科龙                                      10.27          6.90         1.67
 南京熊猫                                      14.27          6.87         2.34
 晨鸣纸业                                      11.02          8.22         1.51
 上海医药                                      20.33         19.56         1.17
 中兴通讯                                      14.90         12.20         1.37
 东方电气                                      10.79          7.60         1.60
 潍柴动力                                      10.48         13.04         0.90
 东北电气                                       7.52          2.44         3.47
 广船国际                                      31.64         13.02         2.73
 昆明机床                                       7.47          2.60         3.23
 一拖股份                                      12.68          4.53         3.15
 北辰实业                                       4.14          2.48         1.88
 创业环保                                       8.34          4.04         2.32
 中国中冶                                       5.19          2.84         2.06
 金风科技                                      16.42         12.82         1.44
 丽珠                                          57.51         44.30         1.46
 万科                                          21.81         19.66         1.25
 郑煤机                                         7.19          4.22         1.92
 大连港                                         2.75          1.37         2.26
 山东墨龙                                      10.49          2.80         4.21
 浙江世宝                                      36.41          9.11         4.50
 复星医药                                      23.76         23.90         1.12
 光大银行                                       3.92          3.66         1.20
 东江环保                                      17.84         13.00         1.54
 上海电气                                       8.42          3.60         2.63
 广发证券                                      17.25         16.58         1.17
 华泰证券                                      17.88         15.34         1.31
 东方证券                                      15.21          7.57         2.26
 光大证券                                      15.75         12.66         1.40
 招商证券                                      16.38         11.96         1.54
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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