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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 16:15 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币下滑，但有望录得周线涨幅

亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            114.67    114.75   +0.07   +2.09    117.07
    坡元            1.4279    1.4272   -0.05   +1.48    1.4490
    台币          31.602    31.780   +0.56   +2.14    32.279
    韩元           1173.35   1184.70   +0.97   +2.93   1207.70
    泰铢             35.39     35.37   -0.06   +1.16     35.80
    菲律宾披索       49.66     49.48   -0.35   +0.13     49.72
    印尼卢比      13310.00  13285.00   -0.19   +1.20  13470.00
    印度卢比       68.23     68.08   -0.22   -0.45     67.92
    马币            4.4610    4.4560   -0.11   +0.53    4.4845
    人民币          6.8940    6.8901   -0.06   +0.76    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/艾茂林/侯雪苹；审校 李爽)
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