新兴汇市：多数新兴亚币下滑，但有望录得周线涨幅

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.67 114.75 +0.07 +2.09 117.07 坡元 1.4279 1.4272 -0.05 +1.48 1.4490 台币 31.602 31.780 +0.56 +2.14 32.279 韩元 1173.35 1184.70 +0.97 +2.93 1207.70 泰铢 35.39 35.37 -0.06 +1.16 35.80 菲律宾披索 49.66 49.48 -0.35 +0.13 49.72 印尼卢比 13310.00 13285.00 -0.19 +1.20 13470.00 印度卢比 68.23 68.08 -0.22 -0.45 67.92 马币 4.4610 4.4560 -0.11 +0.53 4.4845 人民币 6.8940 6.8901 -0.06 +0.76 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/艾茂林/侯雪苹；审校 李爽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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