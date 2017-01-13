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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 17:36 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币震荡收平，春节前汇价料延续双向波动

* 人民币震荡收平，中间价涨逾230点
    * 美指走势仍不振，人民币贬压持续缓解
    * 中国偏弱贸易数据对汇市影响有限
    * 春节前汇价料延续双向波动，稳中偏强

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京1月13日 - 人民币兑美元即期 周五震荡收平，中间价则大涨逾230点至一周新高
。交易员称，春节前客盘购汇积极性有所下降，但仍有逢低购汇的动力；近期监管层借美元指数偏弱时机，通
过中间价和盘中适度维稳等举措积极引导市场双向波动，节前汇价或稳中偏强。
    
    他们并指出，中国海关今日公布的偏弱贸易数据对汇市影响有限，美指走势不振短期或缓解人民币贬值压
力，但尚无法推动人民币明显走强；而市场也期待美国候任总统特朗普能进一步明晰其经济政策，为美元走向
提供更多线索。
    
    “最近人民币双向波动很厉害，美元指数也是震荡，...总体还是看贬。”一中资行交易员称，“现在不
确定性比较大，自营就尽量减少头寸，不然头寸太大来不及平。”
    
    她并称，由于中间价大涨，今日仍有不少客盘选择逢低购汇，但今年1月购汇情绪远不似去年那么恐慌。
预计从一季度末开始，市场需求会明显回升。
    
    中国海关总署稍早公布，去年12月以美元计价出口 同比降6.1%，进口 同比增3.1%
；路透调查预估中值分别为下降3.5%和增长2.7%。2016全年出口则降7.7%，进口降5.5%。分析人士认为，2017
年中国外贸形势仍难言乐观。  
    
    全球汇市方面，美元兑日圆周五从五周低点小幅走升，美元指数则持稳。中国出口数据弱于预期，并未明
显影响市场。    
    

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：

 在岸市场人民币兑美    今日         上日           升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C     6.9         6.9            0.00%
               FXS>                           
   中间价             6.8909       6.9141          0.34%
 成交额<CNYSPTVOL=C  177.84亿   192.56亿美元         
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     215      日低6.907      日高6.8855
   今年以来升贬幅度                                    -5.89%
 2005年汇改以来升贬                                    19.95%
               幅度                           
  一年期美元/人民币        760                               
               掉期                           
                                              
                                                     
 离岸人民币市场        今日         上日                     
   CNH即期             6.849       6.8595                    
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.161       7.1555                    
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8931；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3221、6.0043和8.3
776。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 李铮/孙琦子; 审校 张金栋/张喜良)
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