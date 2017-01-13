更新版 1-中国汇市：人民币震荡收平，春节前汇价料延续双向波动

* 人民币震荡收平，中间价涨逾230点 * 美指走势仍不振，人民币贬压持续缓解 * 中国偏弱贸易数据对汇市影响有限 * 春节前汇价料延续双向波动，稳中偏强 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月13日 - 人民币兑美元即期 周五震荡收平，中间价则大涨逾230点至一周新高 。交易员称，春节前客盘购汇积极性有所下降，但仍有逢低购汇的动力；近期监管层借美元指数偏弱时机，通 过中间价和盘中适度维稳等举措积极引导市场双向波动，节前汇价或稳中偏强。 他们并指出，中国海关今日公布的偏弱贸易数据对汇市影响有限，美指走势不振短期或缓解人民币贬值压 力，但尚无法推动人民币明显走强；而市场也期待美国候任总统特朗普能进一步明晰其经济政策，为美元走向 提供更多线索。 “最近人民币双向波动很厉害，美元指数也是震荡，...总体还是看贬。”一中资行交易员称，“现在不 确定性比较大，自营就尽量减少头寸，不然头寸太大来不及平。” 她并称，由于中间价大涨，今日仍有不少客盘选择逢低购汇，但今年1月购汇情绪远不似去年那么恐慌。 预计从一季度末开始，市场需求会明显回升。 中国海关总署稍早公布，去年12月以美元计价出口 同比降6.1%，进口 同比增3.1% ；路透调查预估中值分别为下降3.5%和增长2.7%。2016全年出口则降7.7%，进口降5.5%。分析人士认为，2017 年中国外贸形势仍难言乐观。 全球汇市方面，美元兑日圆周五从五周低点小幅走升，美元指数则持稳。中国出口数据弱于预期，并未明 显影响市场。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.9 6.9 0.00% FXS> 中间价 6.8909 6.9141 0.34% 成交额<CNYSPTVOL=C 177.84亿 192.56亿美元 FXT> 美元 日内波动幅度(pips) 215 日低6.907 日高6.8855 今年以来升贬幅度 -5.89% 2005年汇改以来升贬 19.95% 幅度 一年期美元/人民币 760 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.849 6.8595 一年期NDF<CNY1YNDF 7.161 7.1555 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8931；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3221、6.0043和8.3 776。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李铮/孙琦子; 审校 张金栋/张喜良)