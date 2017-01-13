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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 17:10 BJT

全球贵金属：1月12日SPDR黄金持仓与iShares白银持仓均持平

路透1月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓与周三持平，同
期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期        变动      增减
    SPDR      25,881,433.6   1月12日      25,881,433.6    1月11日      0.0       0.00%
    iShares  338,356,236.2   1月12日     338,356,236.2    1月11日      0.0       0.00%  (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李爽  审校 于春红)
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