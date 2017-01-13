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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 17:23 BJT

《汇市简讯》在1.2180-1.2200有大量英镑/美元期权到期

0853 GMT

* 在1.2180和1.2200有大量期权到期，正在对英镑兑美元构成影响

* 1.2141是亚洲时段低点

* 亚洲时段低点接近1.2038(周三低点)至1.2317走势的61.8%回档位

* 1.2317是周四高点，英国首相特雷莎梅周二有关退欧的言论损及英镑

* 英国高等法院有关里斯本条约第50条款的裁决正在进行当中

* 英国央行货币政策委员会新任委员桑德斯将于0930GMT在伦敦发表讲话 (完)

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