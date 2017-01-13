《汇市简讯》在1.2180-1.2200有大量英镑/美元期权到期

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
0853 GMT
* 在1.2180和1.2200有大量期权到期，正在对英镑兑美元构成影响
* 1.2141是亚洲时段低点
* 亚洲时段低点接近1.2038(周三低点)至1.2317走势的61.8%回档位
* 1.2317是周四高点，英国首相特雷莎梅周二有关退欧的言论损及英镑
* 英国高等法院有关里斯本条约第50条款的裁决正在进行当中
* 英国央行货币政策委员会新任委员桑德斯将于0930GMT在伦敦发表讲话 (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)