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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 17:50 BJT

《全球汇市》美元料呈现两个月来最差单周表现，英镑波动性加剧

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0643  1.0610  +0.31  +1.24  1.0513
    美元/日圆            114.61  114.70  -0.08  -1.93  116.87
    欧元/日圆         121.99  121.70  +0.24  -0.93  123.14
    美元/瑞郎            1.0081  1.0107  -0.26  -0.95  1.0178
    英镑/美元            1.2203  1.2161  +0.35  -1.08  1.2336
    美元/加元            1.3148  1.3143  +0.04  -2.10  1.3430
    美元/离岸人民币         6.8475  6.8583  -0.16  -1.79  6.9726
    澳元/美元            0.7495  0.7482  +0.17  +3.88  0.7215
    新西兰元/美元        0.7115  0.7095  +0.28  +2.51  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0729  1.0729  +0.00  +0.11  1.0717
    欧元/英镑         0.8719  0.8723  -0.05  +2.36  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.4934  9.4977  -0.05  -0.90  9.5799
    美元/挪威克朗        8.4920  8.5250  -0.39  -1.68  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/李爽/侯雪苹/蔡美珍；审校 白云/艾茂林/高琦)
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