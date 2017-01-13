《全球汇市》美元料呈现两个月来最差单周表现，英镑波动性加剧

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0643 1.0610 +0.31 +1.24 1.0513 美元/日圆 114.61 114.70 -0.08 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.99 121.70 +0.24 -0.93 123.14 美元/瑞郎 1.0081 1.0107 -0.26 -0.95 1.0178 英镑/美元 1.2203 1.2161 +0.35 -1.08 1.2336 美元/加元 1.3148 1.3143 +0.04 -2.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8475 6.8583 -0.16 -1.79 6.9726 澳元/美元 0.7495 0.7482 +0.17 +3.88 0.7215 新西兰元/美元 0.7115 0.7095 +0.28 +2.51 0.6941 欧元/瑞郎 1.0729 1.0729 +0.00 +0.11 1.0717 欧元/英镑 0.8719 0.8723 -0.05 +2.36 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.4934 9.4977 -0.05 -0.90 9.5799 美元/挪威克朗 8.4920 8.5250 -0.39 -1.68 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/李爽/侯雪苹/蔡美珍；审校 白云/艾茂林/高琦)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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