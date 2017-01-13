中国经济：目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高--国务院

路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目 标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的 改革取得决定性成果。 中国政府网周五刊登该规划称，十三五末，每万人口发明专利拥有量要从2015年的6.3件增加到12件，国 际专利申请量从2015年的3万件增加到6万件，知识产权使用费出口额从2015年的44.4亿美元提高到100亿美元 。 规划指出，十三五期间，要深化知识产权领域改革，积极研究探索知识产权管理体制机制改革，努力在重 点领域和关键环节取得突破性成果；严格实行知识产权保护，加快知识产权法律、法规、司法解释的制修订； 并突出知识产权在科技创新、新兴产业培育方面的引领作用。 以下为十三五知识产权保护和运用主要指标： 指 标 2015年 2020年 累计增 属性 加值 每万人口发明专利拥有量（ 6.3 12 5.7 预期性 件） PCT专利申请量（万件） 3 6 3 预期性 植物新品种申请总量（万件 1.7 2.5 0.8 预期性 ） 全国作品登记数量（万件） 135 220 85 预期性 年度知识产权质押融资金额 750 1800 1050 预期性 （亿元） 计算机软件著作权登记数量 29 44 15 预期性 （万件） 规模以上制造业每亿元主营 0.56 0.7 0.14 预期性 业务收入有效发明专利数（ 件） 知识产权使用费出口额（亿 44.4 100 55.6 预期性 美元） 知识产权服务业营业收入年 20 20 － 预期性 均增长（%） 知识产权保护社会满意度（ 70 80 10 预期性 分） 注：知识产权使用费出口额为五年累计值。 中国国务院总理李克强近日表示，要把创新摆在国家发展全局的核心位置，加快培育壮大新动能、改造提 升传统动能，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。要支持企业与高校、科研院所、创客合作创新，加 强知识产权保护，严厉打击侵权假冒行为。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)