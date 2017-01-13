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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 18:03 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元受0.7525前方的卖单压制

0946 GMT

* 0.7525前方挂有卖单，正在协助抑制澳元兑美元

* 0.7507为欧洲市场稍早高点，0.7508为亚洲时段高点，0.7519为周四高点

* 0.7525(12月14日高点)上方挂有停止单，支撑位在0.7477(亚洲时段低点)

* 大宗商品价格上涨，对近期的澳元涨势构成支持

* 本周铁矿石价格上涨11%，铜价有望上涨4%

* 周五将有一系列美国数据发布，包括1330GMT出炉的12月零售销售数据。美国12月零售销售料将增长0.7% (完)

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