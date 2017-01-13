《汇市简讯》澳元兑美元受0.7525前方的卖单压制

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
0946 GMT
* 0.7525前方挂有卖单，正在协助抑制澳元兑美元
* 0.7507为欧洲市场稍早高点，0.7508为亚洲时段高点，0.7519为周四高点
* 0.7525(12月14日高点)上方挂有停止单，支撑位在0.7477(亚洲时段低点)
* 大宗商品价格上涨，对近期的澳元涨势构成支持
* 本周铁矿石价格上涨11%，铜价有望上涨4%
* 周五将有一系列美国数据发布，包括1330GMT出炉的12月零售销售数据。美国12月零售销售料将增长0.7% (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 李爽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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