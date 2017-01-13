亚洲橡胶：获利了结拖累TOCOM期胶脱离四年高位收低1.8%，但周线涨9.7%

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
TOCOM期货本周累计上涨9.7%，受供给疑虑推动。
天然橡胶生产国协会(ANRPC)表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能会下降，因洪水影响到泰国的割胶活动。第一季天然橡胶产量预计同比下降0.8%至244万吨。
“下周初市场或进一步修正，不过预期随后会回升，鉴于泰国产量的不确定性，我认为此轮涨势并没有结束。”交易员说道。
上海5月期胶 涨265元，报每吨20,330元人民币。
新加坡近月2月合约 报每公斤210.0美分，跌2.2美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 李爽/艾茂林)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选