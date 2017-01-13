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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 18:00 BJT

亚洲橡胶：获利了结拖累TOCOM期胶脱离四年高位收低1.8%，但周线涨9.7%

TOCOM期货本周累计上涨9.7%，受供给疑虑推动。

天然橡胶生产国协会(ANRPC)表示，2017年第一季全球天然橡胶产量可能会下降，因洪水影响到泰国的割胶活动。第一季天然橡胶产量预计同比下降0.8%至244万吨。

“下周初市场或进一步修正，不过预期随后会回升，鉴于泰国产量的不确定性，我认为此轮涨势并没有结束。”交易员说道。

上海5月期胶 涨265元，报每吨20,330元人民币。

新加坡近月2月合约 报每公斤210.0美分，跌2.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 李爽/艾茂林)
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