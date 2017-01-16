重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。
债市: --中国银行间债市当周现券和期货整体呈现震荡走势。交易员称，现券窄幅波动，国债成交稍显清淡，周五MLF续做符合当日早间市场预期，未对现券构成影响，惟节前资金料保持宽松支撑现券买盘；但美债收益率反弹亦打压市场情绪，且随着春节假期临近，市场交易动能减弱，现券仍将维持震荡格局。
票据: --在经历短暂下行后，中国票据市场当周转贴价格转升，大型及股份制银行收票不多，市场成交不算旺盛。价格方面，两至三个月左右跨越春节前后的票据，成交价明显高于六个月或一年期限，至年息4%附近。
交易员称，目前信贷规模方面暂时压力不大，但市场对更长期流动性预期比较谨慎，加之春节渐近，预计下周转贴利率仍有继续向上的可能。
股市: --中国股市沪综指 当周连续下挫，中小盘股成为下跌的主力。春节长假临近，市场对资金荒的担忧依然存在，投资者交易意愿不强，同时市场热点匮乏，导致多方无意在节前发动上攻。同时盘面出现前期强势股走势大幅降温迹象，对市场人气打击较大。 (完) (整理 李宏薇/张晓翀/孙琦子; 审校 林高丽)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017