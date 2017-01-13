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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 18:29 BJT

中国信用债：大连机床两期债再现交叉违约，因15机床CP004宽限期内未偿付

路透北京1月13日 - 中国大连机床集团周五公告称，截至2017年1月13日，由于公司未
能在10个工作日的宽限期内对“15机床CP004” 违约事件予以纠正完毕
，故导致“16大机床SCP002” 和“16大机床SCP003”CN011698689=CFX
S的交叉违约。
    
    该公司此前曾公告称，因资金链紧张，于2016年12月29日未能按期足额偿付大连机床集
团2015年度第四期短期融资券（15机床CP004”）本息，构成实质性违约，根据交叉保护条
款的相关约定，公司有10个工作日的宽限期，今日为宽限期到期日。
    
    大连机床周一亦曾公告称，大连机床及其下属子公司银行承兑汇票新增垫款累计已超过
1亿元人民币，并在发生新增垫款之后的10个工作日宽限期内未采取措施予以纠正完毕，从
而导致超短融16大机床SCP002 构成交叉违约。
    
    此外，该公司并称，2016年度第一期中期票据16大机床MTN001 应于
本周六(1月14日)兑付利息，由于受流动资金周转困难影响，本期中票付息存在不确定性。 
        
    去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年
11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的
偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期
偿付本息，本金规模5亿元；12月29日，15机床CP004到期未能兑付，本金规模5亿元。 
    
    因在10个工作日内未能筹措足额资金对16大机床SCP001进行延期支付，大连机床还触发
了16大机床SCP002和16大机床SCP003的交叉违约。 大连机床集团去年12月29日
发布公告强调，其提供质押的应收账款可全额覆盖上述两期超短融(SCP)本息金额。[nL4S1E
O1HO]
       
    以下为中金公司2016年11月下旬报告所附大连机床集团存量债券明细(金额：亿元)：  
  
   债券名称            种类           规模      发行日      到期日    主承销商
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-08-04  2017-05-02  兴业银行
 2                                                                    
 14机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2014-05-19  2017-05-20  浦发银行
                工具                                                  
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-10-26  2017-07-24  兴业银行
 3                                                                    
 15机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2015-02-04  2018-02-05  浦发银行
                工具                                                  
 15机床MTN001   中票                    4     2015-07-29  2018-07-30  兴业银行
 16大机床MTN00  中票                    4     2016-01-13  2019-01-14  兴业银行
 1                                                                    
     金额合计                          28                                 
 (完)
    
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 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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