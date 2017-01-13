中国信用债：大连机床两期债再现交叉违约，因15机床CP004宽限期内未偿付

路透北京1月13日 - 中国大连机床集团周五公告称，截至2017年1月13日，由于公司未 能在10个工作日的宽限期内对“15机床CP004” 违约事件予以纠正完毕 ，故导致“16大机床SCP002” 和“16大机床SCP003”CN011698689=CFX S的交叉违约。 该公司此前曾公告称，因资金链紧张，于2016年12月29日未能按期足额偿付大连机床集 团2015年度第四期短期融资券（15机床CP004”）本息，构成实质性违约，根据交叉保护条 款的相关约定，公司有10个工作日的宽限期，今日为宽限期到期日。 大连机床周一亦曾公告称，大连机床及其下属子公司银行承兑汇票新增垫款累计已超过 1亿元人民币，并在发生新增垫款之后的10个工作日宽限期内未采取措施予以纠正完毕，从 而导致超短融16大机床SCP002 构成交叉违约。 此外，该公司并称，2016年度第一期中期票据16大机床MTN001 应于 本周六(1月14日)兑付利息，由于受流动资金周转困难影响，本期中票付息存在不确定性。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿元；12月29日，15机床CP004到期未能兑付，本金规模5亿元。 因在10个工作日内未能筹措足额资金对16大机床SCP001进行延期支付，大连机床还触发 了16大机床SCP002和16大机床SCP003的交叉违约。 大连机床集团去年12月29日 发布公告强调，其提供质押的应收账款可全额覆盖上述两期超短融(SCP)本息金额。[nL4S1E O1HO] 以下为中金公司2016年11月下旬报告所附大连机床集团存量债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2 14机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2014-05-19 2017-05-20 浦发银行 工具 16大机床SCP00 超短融 5 2016-10-26 2017-07-24 兴业银行 3 15机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2015-02-04 2018-02-05 浦发银行 工具 15机床MTN001 中票 4 2015-07-29 2018-07-30 兴业银行 16大机床MTN00 中票 4 2016-01-13 2019-01-14 兴业银行 1 金额合计 28 (完) 参看相关细节，请点选中国货币网网站 here here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)