中国房地产：重庆调整房产税，无企业、无工作和无户籍个人首套房即需交税

路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。

重庆市人民政府网站周五刊登新闻稿称，市政府决定对“部分个人住房征收房产税改革试点暂行办法”和“个人住房房产税征收管理实施细则”中的“征收对象”和“税率”部分内容进行修改。

即原办法的第三项“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套（含第二套）以上的普通住房”，修改为“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的首套及以上的普通住房”。

相应的，税率一栏中规定，在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购首套及以上的普通住房，税率为0.5%。

重庆市政府表示，本决定自2017年1月14日起施行。

重庆和上海是中国目前仅有的两个房产税试点城市。统计局70个大中城市房价数据显示，重庆11月新建商品住宅价格指数环比上涨1.2%，在70个城市中居前。（完）

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