中国资管：本周银行理财产品发行1,477款，封闭式预期收益型产品收益率下降

路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，本周（1月7日-1月13日）263家银行共发行了1,477款银行理财产品（包含封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期增加37家，产品发行量较上期增加167款。

其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.05%，较上期下降0.06个百分点。

报告称，本周31个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，31个省份的非保本型银行理财产品收益率出现环比下降。其中，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为福建省、浙江省、吉林省，分别为3.58%，3.50%，3.48%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份山东省、上海、江苏省，分别为4.28%、4.28%、4.27%。

本周，面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共1,300款，较上期增加22款。本周，净值型产品期间收益率最高的产品为中国工商银行发行的“尊享系列开放净值型（平衡精选主题）理财产品2015年第3期”，期间收益率为110.48%。