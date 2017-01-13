中国资管：本周银行理财产品发行1,477款，封闭式预期收益型产品收益率下降

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，本周（1月7日-1月13日）263家银行共发行了1,477款银行理财产品（包含封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期增加37家，产品发行量较上期增加167款。
其中，封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.05%，较上期下降0.06个百分点。
报告称，本周31个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，31个省份的非保本型银行理财产品收益率出现环比下降。其中，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为福建省、浙江省、吉林省，分别为3.58%，3.50%，3.48%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份山东省、上海、江苏省，分别为4.28%、4.28%、4.27%。
本周，面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共1,300款，较上期增加22款。本周，净值型产品期间收益率最高的产品为中国工商银行发行的“尊享系列开放净值型（平衡精选主题）理财产品2015年第3期”，期间收益率为110.48%。
报告称，本周封闭式非结构性预期收益型产品共有2,007款到期，其中公布了到期收益率的产品有117款。本周结构性产品共119款到期，无未实现收益区间中间值的产品。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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