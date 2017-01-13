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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 18:53 BJT

东南亚股市：新加坡股市触及逾14个月高位，其它股市走势沉闷

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    汤森路透东南亚指数   362.54     0.10   +0.03   +3.71   349.57
    新加坡                     3025.07    32.07   +1.07   +5.01  2880.76
    马来西亚                  1672.50    -5.26   -0.31   +1.87  1641.73
    泰国                      1575.24     6.40   +0.41   +2.09  1542.94
    印尼                      5272.98   -19.77   -0.37   -0.45  5296.71
    菲律宾                     7238.52   -26.03   -0.36   +5.82  6840.64
    越南                        685.06    -1.90   -0.28   +3.04   664.87
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译/审校 王洋/龚芳)
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