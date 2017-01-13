中国资管：本周34款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增36.47%

路透北京1月13日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，本周（1月7日-13日）共有19家信托公司发行了34款集合信托产品，发行数量环比增加10款，增幅为41.67%。本周发行的信托产品总计划募集规模环比增长36.47%至62.12亿元人民币。

本周募集规模最大的产品是中融信托发行的“中融信托-融雅50号集合资金信托计划”这是一款工商企业类产品，募集规模9.5亿元。

从期限上看，34款新发行的产品中，12个月期和24个月期产品的平均最高预期收益率为分别为6.59%及7.19%。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了9款，房地产领域产品发行了7款，工商企业领域产品发行了12款，其他领域产品发行了2款，金融领域发行了4款。