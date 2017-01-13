中国资管：本周34款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增36.47%

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透北京1月13日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，本周（1月7日-13日）共有19家信托公司发行了34款集合信托产品，发行数量环比增加10款，增幅为41.67%。本周发行的信托产品总计划募集规模环比增长36.47%至62.12亿元人民币。
本周募集规模最大的产品是中融信托发行的“中融信托-融雅50号集合资金信托计划”这是一款工商企业类产品，募集规模9.5亿元。
从期限上看，34款新发行的产品中，12个月期和24个月期产品的平均最高预期收益率为分别为6.59%及7.19%。
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了9款，房地产领域产品发行了7款，工商企业领域产品发行了12款，其他领域产品发行了2款，金融领域发行了4款。
此外，本周共有23家信托公司成立了68款集合信托产品。本周成立的信托产品总成立规模为136.3亿元，环比增加66.1亿元，增幅为94.16%。本周成立规模最大的是光大信托成立的“光大信托-招盈1号集合资金信托计划”成立规模为18亿元，这是一款其他类产品。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日