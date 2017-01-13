国际油市：中东和俄罗斯炼厂火灾提振亚洲柴油和航煤价差

路透新加坡1月13日 - 交易消息人士周五称，中东和俄罗斯炼厂火灾提升了柴油和航煤的现货价差。

他们补充称，印尼和印度的现货需求亦支撑了价差。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)周三称，已扑灭Takreer Ruwais炼厂的火灾，生产和供应不受影响。

但交易商称，几艘本打算在1月底装船的中质馏分油船货，已被推迟，不过不能立即获得证实。

消息人士称，ADNOC在火灾后出售了1月装船的阿布扎比穆尔班原油。

12月初石油输出国组织(OPEC)公布减产协议以后，亚洲炼油利润率涨至最高水准，1月12日新加坡较迪拜原油的炼油利润率升至每桶7.27美元，为11月30日以来最高。

供应依旧充足，从中国出口的精炼油数量涨至纪录新高。

新加坡现货市场成交三笔柴油，未达成航煤交易。

维多从卢克石油(Lukoil)买入15万桶500ppm柴油，船期为1月28日至2月1日，价格为较1月16-31日新加坡平均报价每桶升水0.08美元。

兴隆从联合石化买入15万桶10ppm柴油，船期为1月31日至2月4日，价格为较1月31日至2月4日新加坡平均报价每桶升水0.70美元。

兴隆从联合石化买入15万桶10ppm柴油，船期为2月2日至6日，价格为较2月1日至2月7日新加坡平均报价每桶升水0.70美元。(完)

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