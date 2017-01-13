国际油市：买兴浮现带动亚洲燃料油现货升水和价差小幅走升

路透新加坡1月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周五小升，受BP持续的买兴支撑，BP以较周四更高的升水购买了一艘船货。

行业消息人士称，在普氏窗口中石油以每吨较新加坡报价升水2.25美元的价格，向BP出售2万吨380-cst燃料油。

周四，BP购买了两艘类似的船货，支付的升水较低，分别为每吨升水约1.70美元和2美元。

380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF报每吨1.98美元，较前一日上涨0.20美元，并且比周二创下的逾两个月低点1.24美元高出0.74美元。

消息人士称，在互换市场上，380-cst燃料油2月/3月跨月价差 上涨0.50美元至每吨2.50美元，因市场预期始于1月28日的中国农历新年假期结束之后，2月的需求将会改善。

自周三以来，前景的改善提振了2月/3月互换价差上升了1美元。

船用燃料油市场上，最新的官方数据显示2016年新加坡售出的船用燃料油连续第二年创下纪录高位，尽管12月有所下降。

2016年新加坡船用燃料油销售量升至创纪录的4,860万吨，较2015年增长7.7%。

新加坡现货市场上有一笔交易达成。(完)

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