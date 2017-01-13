马来西亚期市：棕榈油期货攀抵一周高位，因需求好转且供应紧俏

路透吉隆坡1月13日 - 马来西亚棕榈油期货周五早盘攀升至一周高位，拜需求好转及供应紧俏所赐；但午后即因竞争性油品价格走跌而回吐涨幅。

指标3月棕榈油期货 收高0.1%，报每吨3,120马币(700美元)。稍早曾攀抵3,150马币，为1月5日以来高位。总成交量为54,537口。

棕榈油价格晚间走软，尾随其他竞争性油品的颓势；但偏多的美国农业部数据稍早曾提供支撑。

美国农业部下调2016年美国大豆产量预估，促使芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货在本周数据出炉后触及三周半高位。

CBOT-3月大豆合约 继上日升至近一个月高点后，周五下跌0.4%。

大连5月棕榈油期货 上涨0.1%。

中国进口亦支撑棕榈油行情。船货调查机构数据显示，中国1月前10天对马来西亚棕榈油需求较上月同期增逾三成，因农历新年前商家补充库存所致。

船货调查机构数据显示，受此因素影响，马国1月前10天棕榈油出口较上年同期增逾8%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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