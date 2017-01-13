国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，汽油价差处于九个半月高位

路透新加坡1月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五下跌5%至每吨105.60美元，前一日曾涨近16%至一年高位，汽油裂解价差触及九个半月高位每桶11.82美元。

汽油和石脑油受到提振部分是因为阿布扎比国家石油公司(ADNOC)的阿联酋Ruwais炼厂发生火灾，当周俄罗斯Tuapse炼厂亦发生火灾。

“昨天是自然反应，但人们目前认为反应过度，”新加坡一交易商在提及石脑油裂解价差下跌时称。

欧洲2月运往亚洲的石脑油数量较1月低约40%，俄罗斯和中东都向亚洲出口石脑油。

交易商称，汽油和石脑油供应情况尚不清楚，但有言论称Ruwais炼厂将大幅减产。

荷兰资讯机构PJK International公布的数据显示，1月12日止当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的石脑油当周库存较前周减少近26%，至16.7万吨。

新加坡现货市场上，成交一笔石脑油交易，并成交八笔汽油交易，共计40万桶。这是2016年4月26日以来单日船货成交宗数最高的一天。(完)

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