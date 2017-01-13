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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 22:34 BJT

美国热股：美国银行季度获利激增46.8%，盘初股价上涨

路透1月13日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行 周五发布季度获利激增46.8%，为美国银行业可望表现强劲的财报季掀开序幕；继美国总统大选后，市场交易量高涨；而该行支出费用锐减亦有所俾益。

美国银行周四收报22.92美元，周五盘初上涨1.2%，报23.20美元。(完) 　　
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