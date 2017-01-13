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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 22:41 BJT

美国热股：贝莱德季度获利高于预期，盘初股价攀升

路透1月13日 - 全球最大资产管理公司--贝莱德 公布季度获利高于预期，因公司降低成本，且投资者把握年底市场涨势纷纷转向低成本的基金。

贝莱德周四收报378.29美元，周五盘初上涨1.25%，报383.00美元。(完) 　　
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