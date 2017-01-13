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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 22:43 BJT

美国热股：摩根士丹利裁员并缩减奖金，盘初上扬近2%

路透1月13日 - 熟知内情的消息人士向路透表示，摩根士丹利 上周裁撤了一批资深投资银行人员，并将奖金减少约15%，因来自整个华尔街撮和交易及筹资活动的营收下滑。

摩根士丹利周四收报43.63美元，周五盘初上扬1.76%，报44.4美元。(完) (编译 王洋; 审校 龚芳)
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