金属期市：期铜触及五周高位，因对金属需求感到乐观

* 中国铝价上升，因冬季减产前景

* LME铝价触及近20个月来最高

* 2016年中国铜进口达到495万吨

路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周五触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。

伦敦金属交易(LME)期铜 盘中触及12月7日来最高5,912美元，在公开喊价交易收盘时没有成交，最后买盘报5,909美元，上涨1.2%。

期铜本周周线上升超过5%，为11月底来最大的单周升幅。

“中国需求前景依然良好，”中银国际大宗商品策略部主管付晓说。

中国海关周五公布数据显示，中国2016年铜进口达到创纪录的495万吨，比上年增加2.9%。12月进口较上月增长约30%。

“12月中国借贷数据非常强劲，它将会带来影响，因为它对经济有两个月的滞后影响，”她说。

中国央行周四公布，2016年12月新增人民币贷款1.04万亿元，远高于此前路透7,000亿元的调查中值。

周五数据显示，12月美国零售销售上涨，因汽车和家具需求增长，12月生产者物价按年升幅为约两年来最大。

LME铝价升至近20个月来最高，一位交易员称，有关中国将在冬季关停一些冶炼厂的预期，支撑了铝价格。

LME期铝 上涨1.1%，收报1,809美元，为2015年5月19日以来最高。

LME期镍 收涨1.7%，报10,450美元，稍早下跌约2%。

印尼周四放宽金属矿石的出口禁令，允许镍矿石和铝土矿等精矿出口。

一名亚洲交易商表示，镍价下跌，为中国交易商进口镍打开窗口，从而缓冲了跌势。