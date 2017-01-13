金属期市：期铜触及五周高位，因对金属需求感到乐观

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
* 中国铝价上升，因冬季减产前景
* LME铝价触及近20个月来最高
* 2016年中国铜进口达到495万吨
路透伦敦1月13日 - 伦敦期铜周五触及五周高位，铝价触及近20个月来最高，因在最大金属消费国中国和美国公布强劲的经济数据后，投资者对金属需求感到乐观。
伦敦金属交易(LME)期铜 盘中触及12月7日来最高5,912美元，在公开喊价交易收盘时没有成交，最后买盘报5,909美元，上涨1.2%。
期铜本周周线上升超过5%，为11月底来最大的单周升幅。
“中国需求前景依然良好，”中银国际大宗商品策略部主管付晓说。
中国海关周五公布数据显示，中国2016年铜进口达到创纪录的495万吨，比上年增加2.9%。12月进口较上月增长约30%。
“12月中国借贷数据非常强劲，它将会带来影响，因为它对经济有两个月的滞后影响，”她说。
中国央行周四公布，2016年12月新增人民币贷款1.04万亿元，远高于此前路透7,000亿元的调查中值。
周五数据显示，12月美国零售销售上涨，因汽车和家具需求增长，12月生产者物价按年升幅为约两年来最大。
LME铝价升至近20个月来最高，一位交易员称，有关中国将在冬季关停一些冶炼厂的预期，支撑了铝价格。
LME期铝 上涨1.1%，收报1,809美元，为2015年5月19日以来最高。
LME期镍 收涨1.7%，报10,450美元，稍早下跌约2%。
印尼周四放宽金属矿石的出口禁令，允许镍矿石和铝土矿等精矿出口。
一名亚洲交易商表示，镍价下跌，为中国交易商进口镍打开窗口，从而缓冲了跌势。
期锌 收高2.3%，报2,791美元，期铅 急升4.8%，报2,224美元，这两种金属均触及12月16日来最高。期锡 收高0.4%，报21,145美元。(完)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。