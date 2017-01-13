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市场报道 | 2017年 1月 14日 星期六 05:52 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因技术性买盘

路透芝加哥1月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五小幅上涨，交易商说，一轮温和的技术性买盘支持玉米市场。

全球库存充足抑制玉米价格涨幅。

CBOT-3月玉米合约 在30日移动均线得到支持，该合约自12月30日以来从未收在该水准之下。

CBOT玉米期货本周周线升0.1%，连续第三周上涨，为10月以来最长涨势。

CBOT-3月玉米合约 收高1/4美分，报每蒲式耳3.58-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为286,968口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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