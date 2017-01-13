纽约期市：阿拉比卡咖啡因获利了结下跌，可可在大涨后下滑

路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。

可可市场整固下跌，此前纽约可可市场在周四录得近五年来的最大单日涨幅。期糖在四个交易日内首次下跌。

周一为美国马丁路德金纪念日假期，软商品市场将在周二重开。

3月阿拉比卡咖啡 收低0.3美分，或0.2%，报每磅1.493美元。本周周线上升4.5%，为11周来最好单周表现。

一交易员说，价格下跌反映了过去一周走强后有获利了结，并不是因为担忧基本面，基本面因素已很大程度上被市场消化。

3月罗布斯塔咖啡 收高4美元，或0.2%，报每吨2,202美元，对全球供应疲弱的担忧，一直支持市场。

3月纽约可可合约 收低17美元，或0.8%，报每吨2,213美元，上日大涨4.8%，为五年来最大单日升幅。

3月伦敦可可期货 收跌14英镑，或0.8%，报每吨1,797英镑。

可可市场没有受到科特迪瓦(象牙海岸)最新的动荡局势影响，交易商说，该国的动荡局势不大可能影响可可生产或有关活动。

市场等待周一公布的欧洲2016年第四季可可加工数据，交易员预期升幅为约1.5-2%。北美2016年第四季可可加工数据将在1月19日公布，预期为持平至上升3%。

3月原糖期货 收跌0.24美分，或1.2%，报每磅20.52美分，3月白糖期货 收低4.80美元，或0.9%，报每吨534.60美元。

3月白糖较5月白糖LSUH7-K7贴水大幅扩大至4美元，为该合约最弱水准，周一为升水0.40美元，可能显示短期需求疲弱。(完)

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