加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨

路透1月13日 - 加拿大股市主要股指周五收高，因公债收益率上涨和多家美国银行的季报强劲，提振权重的金融股攀升。

大盘上升，资源股，消费者类股和工业股全面上涨，为美国当选总统特朗普政策的不确定性令走势震荡的一周划上句号。

美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高79.12点，或0.51%，报15,497.28点，本周较上周仅仅升1点，上周曾触及2014年9月来最高。