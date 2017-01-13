加拿大股市：收升，多家美国银行业绩良好提振加拿大银行股上涨

标题新闻：贝莱德首席执行长Larry Fink称全球经济增长提速，企业盈利增长和股价攀升同步
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路透1月13日 - 加拿大股市主要股指周五收高，因公债收益率上涨和多家美国银行的季报强劲，提振权重的金融股攀升。
大盘上升，资源股，消费者类股和工业股全面上涨，为美国当选总统特朗普政策的不确定性令走势震荡的一周划上句号。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高79.12点，或0.51%，报15,497.28点，本周较上周仅仅升1点，上周曾触及2014年9月来最高。
必需性消费类股升1.4%，材料股上涨1%，因铜价攀升。能源股涨0.5%。(完)
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)
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