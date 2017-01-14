中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员

路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。

外交部网站周六刊登该文强调，中国将坚定扞卫国家主权和领土完整，维护国家核心重大利益。中国不觊觎他国权益，不嫉妒他国发展，但决不放弃自己的正当权益。

“坚决反对和遏制制造‘台湾独立’、‘两个中国’或‘一中一台’的图谋，坚决反对外部势力干涉中国内政。”他说。

美国候任总统特朗普上月中称，美国不一定要坚守长期以来的“一个中国”政策，“我不知道我们为何必须受到‘一个中国’政策的束缚，除非我们和中国达成与其他方面的协议，包括贸易。”

杨洁篪并指出，未来一段时间，世界经济仍将处在深度调整中，复杂性、脆弱性、不稳定性、不确定性将更加凸显。经济不景气导致政治、安全难题丛生，也会反过来抑制经济复苏进程，一些国家政局变化对国际形势的影响值得高度关注。

文章强调，中国将坚定不移地推进朝鲜半岛无核化进程，维护半岛和平稳定；继续推动以和平方式解决各种国际争端。切实促进大国协调与合作，努力构筑总体稳定的大国关系架构。

“同美国新政府加强沟通协调，妥善管控分歧，拓展务实合作，推动中美关系持续健康稳定发展。全方位推进中俄高水平战略协作，深化两国发展战略对接和重大项目合作。”

同时，加强中欧四大伙伴关系建设，扩大在全球治理及新兴领域的沟通交流；大力提升同发展中国家的友好合作，不断夯实伙伴关系网络坚实基础。

中国外交部去年底表示，希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许台湾地区领导人“过境”，不向“台独”势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。 （完）