中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
外交部网站周六刊登该文强调，中国将坚定扞卫国家主权和领土完整，维护国家核心重大利益。中国不觊觎他国权益，不嫉妒他国发展，但决不放弃自己的正当权益。
“坚决反对和遏制制造‘台湾独立’、‘两个中国’或‘一中一台’的图谋，坚决反对外部势力干涉中国内政。”他说。
美国候任总统特朗普上月中称，美国不一定要坚守长期以来的“一个中国”政策，“我不知道我们为何必须受到‘一个中国’政策的束缚，除非我们和中国达成与其他方面的协议，包括贸易。”
杨洁篪并指出，未来一段时间，世界经济仍将处在深度调整中，复杂性、脆弱性、不稳定性、不确定性将更加凸显。经济不景气导致政治、安全难题丛生，也会反过来抑制经济复苏进程，一些国家政局变化对国际形势的影响值得高度关注。
文章强调，中国将坚定不移地推进朝鲜半岛无核化进程，维护半岛和平稳定；继续推动以和平方式解决各种国际争端。切实促进大国协调与合作，努力构筑总体稳定的大国关系架构。
“同美国新政府加强沟通协调，妥善管控分歧，拓展务实合作，推动中美关系持续健康稳定发展。全方位推进中俄高水平战略协作，深化两国发展战略对接和重大项目合作。”
同时，加强中欧四大伙伴关系建设，扩大在全球治理及新兴领域的沟通交流；大力提升同发展中国家的友好合作，不断夯实伙伴关系网络坚实基础。
中国外交部去年底表示，希望美国恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，不允许台湾地区领导人“过境”，不向“台独”势力发出任何错误信号，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。 （完）
(发稿 李铮; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017