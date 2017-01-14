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亚洲 | 2017年 1月 14日 星期六 20:59 BJT

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元

路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。

其中，上海证券交易所上市的有五家，分别是杭州新坐标科技、安正时尚集团、江山欧派门业、茶花现代家居用品、上海天洋热熔粘接材料。

深圳证券交易所中小板上市有一家，为高斯贝尔数码科技；创业板上市的有四家，分别是北京思特奇信息技术、扬州晨化新材料、广东拓斯达科技、上海汇纳信息科技。

其中，杭州新坐标科技、上海天洋热熔粘接材料、北京思特奇信息技术、广东拓斯达科技等四家公司直接定价发行。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完） (发稿 李铮; 审校 张喜良)
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