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亚洲 | 2017年 1月 15日 星期日 11:12 BJT

更新版-《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性

今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0641   1.0610   +0.29   +1.22   1.0513
    美元/日圆            114.51   114.70   -0.17   -2.02   116.87
    欧元/日圆         121.83   121.70   +0.11   -1.06   123.14
    美元/瑞郎            1.0083   1.0107   -0.24   -0.93   1.0178
    英镑/美元            1.2176   1.2161   +0.12   -1.30   1.2336
    美元/加元            1.3111   1.3143   -0.24   -2.38   1.3430
    美元/离岸人民币       6.8456   6.8583   -0.19   -1.82   6.9726
    澳元/美元            0.7499   0.7482   +0.23   +3.94   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0732   1.0729   +0.03   +0.14   1.0717
    欧元/英镑         0.8743   0.8723   +0.23   +2.64   0.8518
    新西兰元/美元        0.7126   0.7095   +0.44   +2.67   0.6941
    美元/挪威克朗        8.4931   8.5250   -0.37   -1.67   8.6370
    欧元/挪威克朗     9.0518   9.0460   +0.06   -0.37   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.9030   8.9510   -0.54   -2.25   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.4795   9.4977   -0.19   -1.05   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
　　
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