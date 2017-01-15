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亚洲 | 2017年 1月 15日 星期日 11:29 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          96.27    +0.37    +0.39   2438007
    京东                26.84    +0.23    +0.86   5929707
    新浪              68.50    +0.79    +1.17    741374
    搜狐              39.40    +1.17    +3.06    348447
    网易             237.68    +2.25    +0.96    686409
    百度             176.48    -1.09    -0.61   1412152
    
    台湾
    台湾积体电路       29.44    +0.15    +0.51   1239013
    联电                1.88    +0.01    +0.53    203980
    日月光              5.42    +0.03    +0.56    111556
    硅品精密           7.54    -0.03    -0.40    178993
    和信超媒体         3.08    +0.11    +3.70     45243
    友达                4.03    +0.05    +1.26    171142
    中华电信           32.11    -0.05    -0.16     38330
    台湾国际航电      48.52    +0.15    +0.31    754525
    
    香港
    中国移动           55.15    +0.41    +0.75    112452
    中国联通           11.48    +0.05    +0.44     41054
    中国电信           48.22    +0.04    +0.08      4484
    中芯国际            6.98    -0.03    -0.43     68172
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00         1
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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