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亚洲 | 2017年 1月 15日 星期日 17:03 BJT

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览

路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.07%，报895.98点。

中国股市：沪综指连四日收跌，空方力量宣泄后大盘有望进入横盘整理

中国汇市：人民币震荡收平，春节前汇价料延续双向波动

香港股市：恒指周线连续第三周上扬，万科股价跳涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.47%，报63,651.516点，周四触及九周高位。

巴西汇市：雷亚尔跌逾1%，因新兴市场涨势带动其升至两个月最高后，出现技术性回调。雷亚尔兑美元 收报3.2205/16，上日收报3.1749/56。

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南非股市：零售类股领涨，指标Top-40指数 收盘上涨0.76%，报46,067.2点；大盘综合指数 收盘上涨0.67%，报52,794.81点。

南非汇市：兰特兑美元涨势暂竭，在美国假期前交投清淡

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印度股市：收盘小幅下跌，扭转三日连涨，塔塔咨询服务公司(TCS) 大跌，因重要管理调整后令人担心未来情况，同业个股则因获利了结下跌。BSE指数 收盘下跌0.03%，报27,238.06点；NSE指数 收盘下跌0.08%，报8,400.35点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.15，上日收报68.085。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.45%，报1,158.19点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.51%，报602.04点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.55%，报59.66；卢布兑欧元 贬值0.75%，报63.485。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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