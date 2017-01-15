金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.07%，报895.98点。
中国股市：沪综指连四日收跌，空方力量宣泄后大盘有望进入横盘整理
中国汇市：人民币震荡收平，春节前汇价料延续双向波动
香港股市：恒指周线连续第三周上扬，万科股价跳涨
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.47%，报63,651.516点，周四触及九周高位。
巴西汇市：雷亚尔跌逾1%，因新兴市场涨势带动其升至两个月最高后，出现技术性回调。雷亚尔兑美元 收报3.2205/16，上日收报3.1749/56。
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南非股市：零售类股领涨，指标Top-40指数 收盘上涨0.76%，报46,067.2点；大盘综合指数 收盘上涨0.67%，报52,794.81点。
南非汇市：兰特兑美元涨势暂竭，在美国假期前交投清淡
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印度股市：收盘小幅下跌，扭转三日连涨，塔塔咨询服务公司(TCS) 大跌，因重要管理调整后令人担心未来情况，同业个股则因获利了结下跌。BSE指数 收盘下跌0.03%，报27,238.06点；NSE指数 收盘下跌0.08%，报8,400.35点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.15，上日收报68.085。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.45%，报1,158.19点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.51%，报602.04点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.55%，报59.66；卢布兑欧元 贬值0.75%，报63.485。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017