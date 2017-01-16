基金产业：债券基金录得三个月来最大单周资金流入规模--美银美林

路透伦敦1月13日 - 数据显示，过去一周流入债券基金的资金将近80亿美元，是三个月来最大单周资金流入规模，也是美国大选后债券抛售潮可能至少已暂止的最新迹象。

根据美银美林截至周三的数据显示，股票基金的资金流入规模也与债券基金差不多；黄金基金在连续九周资金流出后，目前处于三年来最长的资金撤出期。

新兴市场基金勉力录得四周来首次资金流入，而债券市场的复苏意味过去三周已有170亿美元资金回流，规模大约相当于特朗普胜选之后流出债市的420亿美元的40%。

“根据私人客户，人气是正面的，但远说不上十分满意。”美银美林分析师称。

有38亿美元流入投资级债券资金，为三个月来最大规模；而资金连续第五周流入美国公债及政府债券基金，且连续第七周流入高收益债券基金。

股票基金中，流入日本股票基金的资金最多，有31亿美元，为九周来最多。美国股票基金资金小幅流出3亿美元；新兴市场股票基金流入6亿美元，为过去八周来第三次流入。