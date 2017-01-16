基金产业：债券基金录得三个月来最大单周资金流入规模--美银美林

《香港已公布新股发行上市日程表》--5月25日
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透伦敦1月13日 - 数据显示，过去一周流入债券基金的资金将近80亿美元，是三个月来最大单周资金流入规模，也是美国大选后债券抛售潮可能至少已暂止的最新迹象。
根据美银美林截至周三的数据显示，股票基金的资金流入规模也与债券基金差不多；黄金基金在连续九周资金流出后，目前处于三年来最长的资金撤出期。
新兴市场基金勉力录得四周来首次资金流入，而债券市场的复苏意味过去三周已有170亿美元资金回流，规模大约相当于特朗普胜选之后流出债市的420亿美元的40%。
“根据私人客户，人气是正面的，但远说不上十分满意。”美银美林分析师称。
有38亿美元流入投资级债券资金，为三个月来最大规模；而资金连续第五周流入美国公债及政府债券基金，且连续第七周流入高收益债券基金。
股票基金中，流入日本股票基金的资金最多，有31亿美元，为九周来最多。美国股票基金资金小幅流出3亿美元；新兴市场股票基金流入6亿美元，为过去八周来第三次流入。
美银美林称2.1万亿美元资产管理规模(AUM)中，59%为股票、23%为债券、12%为现金、5%为其他资产。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透香港5月25日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *5/25-31 信越控股 2.5 1-1.05 0.4-0.42 6/13 大有融资 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 5/19 交银国际
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017